Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken özel bir hastaneye giden Ü.D.'nin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi.