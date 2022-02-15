Haberler Yaşam Haberleri Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 14:59 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:02

Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta daha önceden husumetli olan Ü.P., N.A., ve K.Ö. ile kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaştı.

İki grup arasında önce sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ve Ü.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken özel bir hastaneye giden Ü.D.'nin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Çatışmanın olduğu bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, olay yerinden kaçan şüpheli şahısları ve suç aletlerini yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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