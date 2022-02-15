Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Uşak'ta daha önceden husumetli olan Ü.P., N.A., ve K.Ö. ile kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaştı.
İki grup arasında önce sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ve Ü.D. yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken özel bir hastaneye giden Ü.D.'nin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi.