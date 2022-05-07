Husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te, husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Musabeyli'ye bağlı Yedigöz Köyü'nde meydana gelen olayda, Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tilki ve Halil Erdem arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Halil Erdem av tüfeği ile aralarında husumet bulunan ailenin üzerine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tilki yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Tilki kurtarılamadı. Zanlı Halil Erdem tutuklandı.