Husumetli iki ailenin kavgasında yaralanan 7 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Çamyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Bektaş Akkaya (20), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişinin yaralandığı olayda hastanede tedavi altına alınan Bektaş Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.