Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, caddede karşılaştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grup cadde ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Üzer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.