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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Husumetli iki grup çatıştı bebek öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Husumetli iki grup çatıştı bebek öldü
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada kurşun isabet eden annesinin kucağındaki bir bebek öldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken o sırada bebeğiyle yoldan geçen bir kadın çatışmanın ortasında kaldı. Çatışmada mermilerden biri kadının kucağındaki 1.5 yaşındaki bebeğine isabet etti. Yaralı bebek kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Husumetli iki grup çatıştı bebek öldü
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