Adana’da husumetli iki grup arasında çatışma: 3 yaralı

Adana'da aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştıkları hal kompleksinde çatıştı. 3 kişinin yaralandığı olayda polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, halde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla 3 kişi yaralandı. Komisyoncuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.