Haberler Yaşam Haberleri Husumetli iki grup silahla çatıştı, bebek öldü
Giriş Tarihi: 23.4.2023 19:53 Son Güncelleme: 23.4.2023 19:56

Husumetli iki grup silahla çatıştı, bebek öldü

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken yoldan geçen kadının kucağında bulunan bebekte mermilerin isabet etmesi sonucunda öldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Husumetli iki grup silahla çatıştı, bebek öldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki grup birbirine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.Silahlı kavga esnasında sokakta kucağında bebeği ile bulunan kadın açılan ateşlerin ortasında kaldı. Açılan ateş sonucunda mermilerinden birisi kadının kucağındaki bebeğe isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi bebeği ve yaralanan 7 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Husumetli iki grup silahla çatıştı, bebek öldü
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