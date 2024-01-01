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Giriş Tarihi: 1.1.2024 18:07 Son Güncelleme: 1.1.2024 18:24

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Ataşehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.İki araçla gelen bir grup, Erhan Y.'yi silah kabzasıyla kafasından ve bacağından yaralarken, 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. ise, rastgele açılan ateş sırasında bacağından yaralandı.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Olay dün 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Çınarcık sokakta meydana geldi . Aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki araçla husumetli oldukları Erdal Y. ve Erhan Y.'nin yaşadığı yere gelen şüpheliler, silah kabzasıyla kafasına ve bacağına vurdukları Erhan Y.'nin yaralanmasına neden oldu. Bu sırada Erhan Y.'nin 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. de rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı baba kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı.Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili şüpheli B.B., A.B, Ö.B, O.B, M.K. ve İ.K. 'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polis kaydı olduğu da öğrenildi.

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Husumetli iki grup arasında silahlı kavga
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