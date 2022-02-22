Husumetli komşususunu vuran 79 yaşındaki adam tutuklandı

Olay, 21 Şubat günü Uşak'ın merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Seher Sokak'ta meydan gelmişti. 76 yaşındaki Haydar Çakar camiden döndüğü esnada aralarında önceden husumet olan, evinin önünde sandalyede oturan komşusu Kasım İ. ile (79) karşılaştı. İddiaya göre, yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ. ve Haydar Çakar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönmesiyle sandalyede oturan Kasım İ. yanında bulundurduğu silah ile Haydar Çakar'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermi Haydar Çakar'ın kafasına isabet etmişti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı Haydar Çakar'a olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Haydar Çakar, burada tedavi altına alınmıştı. Talihsiz adam, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İFADESİNDE, EŞİNE KÖTÜ GÖZLE BAKTIĞI İÇİN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan Kasım İ.'nin ilk ifadesinde Haydar Çakar'ın eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu için vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

79 yaşındaki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak Adliyesi'ne getirildi. Hakimlik karşısına çıkartılan Kasım İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.