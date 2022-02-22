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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:17 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:28

Husumetli komşususunu vuran 79 yaşındaki adam tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Husumetli komşususunu vuran 79 yaşındaki adam tutuklandı

Uşak’ta camiden evine dönen 76 yaşındaki husumetli komşusunu “eşime kötü gözle baktı” iddiasıyla vuran 79 yaşındaki adam çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 21 Şubat günü Uşak'ın merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Seher Sokak'ta meydan gelmişti. 76 yaşındaki Haydar Çakar camiden döndüğü esnada aralarında önceden husumet olan, evinin önünde sandalyede oturan komşusu Kasım İ. ile (79) karşılaştı. İddiaya göre, yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ. ve Haydar Çakar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönmesiyle sandalyede oturan Kasım İ. yanında bulundurduğu silah ile Haydar Çakar'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermi Haydar Çakar'ın kafasına isabet etmişti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı Haydar Çakar'a olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Haydar Çakar, burada tedavi altına alınmıştı. Talihsiz adam, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İFADESİNDE, EŞİNE KÖTÜ GÖZLE BAKTIĞI İÇİN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan Kasım İ.'nin ilk ifadesinde Haydar Çakar'ın eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu için vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

79 yaşındaki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak Adliyesi'ne getirildi. Hakimlik karşısına çıkartılan Kasım İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Husumetli komşususunu vuran 79 yaşındaki adam tutuklandı
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