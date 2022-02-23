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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Husumetli olduğu çifti markette vurdu

ABBAS ÇAKAR
Husumetli olduğu çifti markette vurdu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş., aralarında husumet olan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartışmaya başladı. Mustafa Ş. tabancasını çıkararak çifte kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belfun Doğramacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın detayları da ortaya çıktı. Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan Ş.'nin (19), Belfun Doğramacı ile birlikte 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya yolu üzerinde trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği, Doğramacı'nın ise yaralandığı öğrenildi. İki aile arasında o tarihten itibaren husumet başladığı, dün de karşılaştıkları markette yeniden kavga ettikleri iddia edildi.

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Husumetli olduğu çifti markette vurdu
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