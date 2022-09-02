Husumetli olduğu kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, 28 Ağustos Pazar günü Kestanelik Mahallesi Karacaköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Susa aralarında husumet bulunan kuzeni Adem Çetin'in Kestanelik Mahallesi'nde olduğunu öğrendi.

8 EL ATEŞ ETTİ

Mahalleye giden Susa, kuzenini takibe başladı. Uygun anı bekleyen zanlı, takip ettiği kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Açılan 8 el ateş sonucu bacaklarından ve kalçasından yaralanan Adem Çetin yere yığılırken, kuzen Adem Susa kaçarak kayıplara karıştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çetin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.