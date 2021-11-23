Haberler Yaşam Haberleri Husumetli oldukları amcalarını sokak ortasında öldürdüler
Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:25 Son Güncelleme: 23.11.2021 10:58

Husumetli oldukları amcalarını sokak ortasında öldürdüler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Husumetli oldukları amcalarını sokak ortasında öldürdüler

Diyarbakır’da, pandemi kapsamında cezaevinden izinli çıktıktan sonra sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen 57 yaşındaki Ali Kaya’nın katilleri husumetli olduğu öz yeğenleri olduğu ortaya çıktı. Kamera incelemesi, kan lekelerimden yakalanan M. Kaya ve S. Kaya, tutuklandı.

Diyarbakır'da, pandemi nedeniyle denetim serbestlik kapsamında, açık cezaevinden eve izinli çıkan Ali Kaya, geçtiğimiz hafta Yenişehir ilçesinde yolda yürürken, kendisini takip eden iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, Ali Kaya'nın, öz yeğeni M. Kaya'yı 'kasten yaralama' sebebiyle 24 yıl ceza aldığı belirlendi. Amca ve yeğenleri arasında yaşanan yaralama sonrası husumet başladığı belirlendi. Yakınlarının araya girmesine rağmen aileler arasında husumetin sona ermediği tespit edildi. Amcasının cezaevinden tahlşye olduğunu öğrenen M. Kaya ile ağabeyi S. Kaya cezaevinden izinli çıkan amcaları Ali Kaya'yı takip etti. Bıçakla boğazını kestiği ve ardından defalarca bıçakladığı amca Ali Kaya, hayatını kaybederken, saldırgan M. Kaya ve ağabeyi S. Kaya'nın kullandığı araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

CİNAYETTEN SONRA İŞE GİTTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde cinayeti işleyen M. Kaya olay sonrası çalıştığı iş yerinde 1.5 saat gibi kısa bir süre yakalandı. M. Kaya'nın evinde polisin yaptığı aramalarında, olay anında giymiş olduğu bütün kıyafetlerin yeni yıkandığı tespit edildi. Detaylı aramalarda ise, M Kaya'nın kıyafetlerinde Ali Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izleri görüldü. Polisteki ifadelerinin ardından M Kaya ve olaya karışan ağabeyi S Kaya çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetli oldukları amcalarını sokak ortasında öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA