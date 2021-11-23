Husumetli oldukları amcalarını sokak ortasında öldürdüler

Diyarbakır'da, pandemi nedeniyle denetim serbestlik kapsamında, açık cezaevinden eve izinli çıkan Ali Kaya, geçtiğimiz hafta Yenişehir ilçesinde yolda yürürken, kendisini takip eden iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, Ali Kaya'nın, öz yeğeni M. Kaya'yı 'kasten yaralama' sebebiyle 24 yıl ceza aldığı belirlendi. Amca ve yeğenleri arasında yaşanan yaralama sonrası husumet başladığı belirlendi. Yakınlarının araya girmesine rağmen aileler arasında husumetin sona ermediği tespit edildi. Amcasının cezaevinden tahlşye olduğunu öğrenen M. Kaya ile ağabeyi S. Kaya cezaevinden izinli çıkan amcaları Ali Kaya'yı takip etti. Bıçakla boğazını kestiği ve ardından defalarca bıçakladığı amca Ali Kaya, hayatını kaybederken, saldırgan M. Kaya ve ağabeyi S. Kaya'nın kullandığı araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

CİNAYETTEN SONRA İŞE GİTTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde cinayeti işleyen M. Kaya olay sonrası çalıştığı iş yerinde 1.5 saat gibi kısa bir süre yakalandı. M. Kaya'nın evinde polisin yaptığı aramalarında, olay anında giymiş olduğu bütün kıyafetlerin yeni yıkandığı tespit edildi. Detaylı aramalarda ise, M Kaya'nın kıyafetlerinde Ali Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izleri görüldü. Polisteki ifadelerinin ardından M Kaya ve olaya karışan ağabeyi S Kaya çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.