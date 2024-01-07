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Giriş Tarihi: 7.1.2024 11:06 Son Güncelleme: 7.1.2024 11:58

Husumetliler sokak ortasında çatıştı... 1 ölü

Mardin’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Husumetliler sokak ortasında çatıştı... 1 ölü

Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'ya bağlı Kabala Mahallesinde dün saat 15.00 sıralarında aralarında 3 yıldan beri devam eden bir husumet olan iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı jandarma ekipleri yatıştırmakta zorluk çekerken Mardin Midyat karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulans ile İl Merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavgada ağır yaralanarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

A.D. ve M. D. il merkezindeki bir hastanede tedavileri devam ederken Jandarma kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Husumetliler sokak ortasında çatıştı... 1 ölü
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