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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Husumetlilerin çatışmasında 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Husumetlilerin çatışmasında 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
KONYA'DA iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölürken, 4 kişide yaralandı. Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle kavga çıktı. İki tarafında silahlarını kullandığı kavgada 6 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve vatandaşlar tarafından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bayram Toker ve kardeşi İsmet Toker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çok sayıda araçta da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği belirtildi. Soruşturma başlatıldı.
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Husumetlilerin çatışmasında 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
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