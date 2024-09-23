Husumetlilerin tartışması cinayetle bitti

Kayseri'de merkez Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde karşılaşan Recep A. ile Ahmet E. ve İsmail M. arasında tartışma çıktı. Sebebi henüz belirlemeyen tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Recep A. yanında getirdiği tabancayla Ahmet A ve İsmail M'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildiği. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E. hayatını kaybederken İsmail menin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cinayet zanlısı Recep A'yı yakalamak için çalışma başlattı.