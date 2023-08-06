Haberler Yaşam Haberleri Husumetlilerine sıkıp taksiciyi öldürmüşlerdi! Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 6.8.2023 14:57 Son Güncelleme: 6.8.2023 15:24

Husumetlilerine sıkıp taksiciyi öldürmüşlerdi! Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Beyoğlu’ndan aldığı yolcuların husumetlilerinin ateş açmaları sonucu vurularak hayatını kaybeden taksici Samet Kubiloğlu’nun ölümüne karışan 2’si 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Husumetlilerine sıkıp taksiciyi öldürmüşlerdi! Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı yolcuların husumetlilerinin ateş açmaları sonucu vurularak hayatını kaybeden taksici Samet Kubiloğlu'nun ölümüne karışan 2'si 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'nda bir durağa bağlı çalışıyordu. 30 Temmuz günü saat 05.25 sıralarında iki kişi gelerek Gaziosmanpaşa'ya gitmek istediklerini söylediler. Samet Kubiloğlu da 2 yolcuyu taksisine alarak yola çıktı. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksiye peş peşe ateş açıldı.

Açılan ateşte evli ve iki çocuk sahibi taksici Samet Kubiloğlu ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Taksici Kubiloğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada saldırıyı Y.Ö. E.A. ve yaşı küçük olduğu anlaşılan İ.Ö ve A.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimlikleri deşifre edilen 4 kişinin taksiye binen 2 kişinin husumetlisi oldukları ve takip ederek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Polis, saldırıya karışan 4 kişiyi Sarıgöl ve Yıldıztabya Mahallelerinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Aramalarda pompalı tüfek, ruhsatsız 3 tabanca ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ö. ve İ.Ö. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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Husumetlilerine sıkıp taksiciyi öldürmüşlerdi! Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı
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