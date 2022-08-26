Husumetlilerini takip edip öldürmüşlerdi: Müebbetle yargılanacaklar

Ankara'nın Mamak ilçesinde 3 Kasım 2020'de meydana gelen olayda uyuşturucu ticareti yapan Ünal Layık, ağabeyi Halil Layık ve Soner Çetinkaya, aynı bölgede uyuşturucu satan Aykut Danacı ve Abdülkadir D. ile tartıştı. Tartışma sonrası Aykut Danacı ve Abdülkadir D. otomobile binerek, kaçtı. Ünal Layık, Halil Layık ve Soner Çetinkaya da başka araçla Aykut Danacı ve Abdülkadir D.'yi takip etmeye başladı. Otomobilin arkasından ateş eden 3 kişi, şoför koltuğunda oturan Danacı'yı yaraladı. Bir süre daha devam eden takibin ardından Danacı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. 3 şüpheli, kaza sonrası araç içinde sıkışan Danacı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra Abdülkadir D.'yi de yaraladı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Layık kardeşler ve Soner Çetinkaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklar için 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanıklara yardım ettiği tespit edilen 28 yaşındaki Musa Yiğit hakkında da 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.