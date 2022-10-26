Husumetlilerinin uzun namlulu silahla ateş eden zanlılar yakalandı

Adana'da husumetli oldukları 24 yaşındaki Mazlum Deniz'in otomobiline Kalaşnikof silah ve tabancalarla ateş açıp kaçan 3 şüpheliden Mehmet S.Ç. (36), Mevlüt T. (41) yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerden Mehmet S.Ç.'ın ayrıca Rahime Eker'in (91) hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya karıştığı belirlendi.

ŞANS ESERİ YARA ALMADI

Olay, 17 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla görüştükten sonra oturduğu apartmana dönen Mazlum Deniz, otomobilini park etti. Bu sırada sokağa giren otomobildeki Mehmet S.Ç., Mevlüt T. ile Furkan E. (23) Kalaşnikof ve tabancalarla Mazlum Deniz'in aracına ateş açtı. Deniz, saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı. Saldırının ardından Mehmet S.Ç. yaya olarak, diğer 2 şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı.

EVDE 3 KALAŞNİKOF İLE TABANCA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan polis, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet S.Ç.'yi yakaladı. Daha sonra olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mevlüt T.'yi Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Furkan E.'nin Sarıçam ilçesinde kiraladığı daireye yapılan operasyonda ise şüphelinin izine rastlanılmazken adresinde 3 Kalaşnikof tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

CİNAYETE KARIŞMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet S.Ç.'nin, 24 Eylül'de torununun nişan törenine katılmak için kapısının önünde bekleyen Rahime Eker'in (91) öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı tespit edildi. Şüpheliler ile Mazlum Deniz'in, daha önce bir kasten yaralama olayından dolayı husumetli oldukları belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet S.Ç. ile Mevlüt T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Furkan E.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.