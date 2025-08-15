Husumetlisi düğünde katletti

Antalya'da yaşayan Ali Bulgurcu (16) ve üvey kardeşi Mustafa Dikmen (19) yakınlarının düğününde husumetli oldukları S.S. ve M.A. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., M.A. ve beraberindeki 2 kişi, Bulgurcu ve Dikmen'e saldırdı. Bıçakla yaralanan iki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Bulgurcu hayatını kaybetti. Parmakları kesilen ve göğsünden yaralanan Dikmen ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karışan 4 zanlıyı gözaltına aldı. Talihsiz genç, Manavgat'ta toprağa verildi.