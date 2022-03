Husumetlisi pusuya düşürdü! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi meydana gelen olayda evine gitmek için her gün kullandığı caddede yürüdüğü esnada 28 yaşındaki Ökkeş İlhan Kılıç, arkasından gelen önceden de husumetleri bulunan Can D.'nin (30) silahlı saldırısına uğradı. Can D.'nin silahından çıkan mermiler Kılıç'ın başına, karnına ve sağ koluna isabet etti. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri 28 yaşındaki gence olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Kılıç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ökkeş İlhan Kılıç'ı vurduğu tespit edilen husumetlisi Can D. olayı gerçekleştirdikten sonra bölgeden kaçtı. Polis ekipleri Can D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.