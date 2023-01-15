Husumetlisi yerine onunla oyun oynayan adamı öldürdü

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 13 Ocak günü 16:45 sıralarında bir kafede meydana gelen olayda içeri silahlı giren bir kişi hiç kimseye bir şey demeden bir masada oyun oynayanlara doğru ateş etti. Açılan ateşte Ahmet B. Sinan Z. yaralanırken 60 yaşındaki Mustafa Kandemir boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kafe sahibinin ifadesine başvurdu. 7 adet boş kovanın bulunduğu iş yerinde iddiaya göre bir kişi içeri girip hiçbir şey söylemeden oyun oynayanlara doğru ateş edip gitmişti. Olayda yaralana Sinan Z. ile yapılan görüşmede ise olayın aslı ortaya çıktı.

ASIL HEDEF BENDİM

İddiaya göre saldırıda asıl hedef olan Sinan Z. bir süre önce şüpheli Mahmut T.'yi ayağından vurarak yaralamış ve 5 ay hapse girmişti. Hapisten çıktıktan sonra Mahmut T. tarafından tehditler aldığını söyleyen Sinan Z. bu saldırıda da asıl hedefin kendisi olduğunu söyledi.

YANLIŞ ADAMI VURAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis husumetlisi yerine yanlış adamı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mahmut T.'nin peşine düştü. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.