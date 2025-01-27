Husumetlisi yerine yanlış kişiyi öldürdü!

25 Ocak günü Hacıcelal Mahallesi 673 Sokak üzerinde kaldırımda bekleyen Ali Kepir, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Kepir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan yoğun çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahsın M.İ.C. olduğu tespit edildi. Ayrıca, şüpheliyi olay yerinden kaçıran ve merkeze bağlı Morcalı köyünde saklayan M.A.Ş. ve M.E.Y. de aynı adreste yakalandı. Emniyetteki ifadeerinden sonra 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.İ.C. ifadesinde, "Olay günü cadde üzerine geldim. Amacım ölen kişinin önünde beklediği iş yerinin sahibini öldürmekti. Bir an şahsı işyerini sahibi sandım ve ateş ederek kaçtım. Sonra yanlış kişiyi öldürdüğümü anladım fakat iş işten geçmişti" dediği öğrenildi.