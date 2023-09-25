Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisi yerine yanlışlıkla onun arkadaşını öldürdü! “Onlara doğru ateş edip kaçtım, husumetlimi vurmak istedim”
Giriş Tarihi: 25.9.2023 15:44 Son Güncelleme: 25.9.2023 16:23

Husumetlisi yerine yanlışlıkla onun arkadaşını öldürdü! “Onlara doğru ateş edip kaçtım, husumetlimi vurmak istedim”

İstanbul Bağcılar’da 24 yaşındaki Alican S. daha önceden husumetli olduğu Eyüphan F.’yi vurmak isterken onun yanındaki arkadaşı Murat Muştu’yu tabancayla vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Alican S.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; “Eyüphan F. daha önce beni bacağımdan yaralamıştı. Ona ateş etmek istedim” dediği öne sürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Husumetlisi yerine yanlışlıkla onun arkadaşını öldürdü! “Onlara doğru ateş edip kaçtım, husumetlimi vurmak istedim”

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde dün akşam saat 22:10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat Muştu iki arkadaşı Eyüphan F. ve Mahmut O. ile evinin balkonunda oturuyordu. Bir süre sohbet ettikten sonra 3 arkadaş evden çıkıp yürümeye başladı. O sırada arkalarından gelen bir kişi ateş edip kaçtı. Açılan ateşte Murat Muştu sırtından vurulup yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde Murat Muştu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde Murat Muştu ve iki arkadaşı yürürken arkalarından gelen bir şahsın ateş edip kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"AMACIM DİĞERİNİ VURMAKTI"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Alican S. emniyette verdiği ifadesinde; "Beni daha önceden Eyüphan F. ile husumetim vardı. Kendisi beni bacağımdan vurup yaraladı. Olay günü onlar Murat Muştu'nun balkonunda otururken gördüm. Eve gidip silah aldım. Çıkmalarını bekledim, sokağa çıktıklarında da onlara doğru ateş ettim." dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak olayda kullandığı el yapımı silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli Alican S. Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Husumetlisi yerine yanlışlıkla onun arkadaşını öldürdü! “Onlara doğru ateş edip kaçtım, husumetlimi vurmak istedim”
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