Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisinden kaçarken vuruldu, yaralı halde hastaneye giderken kaza yaptı, öldü
Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:43 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:57

Husumetlisinden kaçarken vuruldu, yaralı halde hastaneye giderken kaza yaptı, öldü

İzmir'de B.A. isimli şüpheli tartıştığı Recep Baysener’e (31) silah doğrulttu. Silahı görünce otomobiline binerek kaçmak isteyen Baysener, B.A. tarafından sırtından vuruldu. Daha sonra otomobiline yaralı halde binen Baysener, tedavisi için hastaneye gitmek isterken yolda kaza yaparak yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Husumetlisinden kaçarken vuruldu, yaralı halde hastaneye giderken kaza yaptı, öldü

Olay dün akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Recep Baysener idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

Araç içerisinden çıkartılan yaralı Recep Baysener, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Keşke trans olsalardı
CHP... Dikenli yollar
Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İBB ulaşımı durdurdu
Başkan Erdoğan: Altınok ile Ankara altın çağına girecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisinden kaçarken vuruldu, yaralı halde hastaneye giderken kaza yaptı, öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA