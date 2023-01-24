Husumetlisine benzetti 15 yaşındaki çocuğu katletti

İstanbul Güngören'de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde motosikletle seyir halinde olan Zafer Elitok'a (15) silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Elitok motosikletten düşerek yere yığıldı. Saldırgan daha sonra Elitok'a bir de tekme atıp kaçtı.Hastaneye kaldırılan Elitok kurtarılamadı. Elitok, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Elitok'u husumetlisine benzettiği için vurduğunu söylediği iddia edildi. Babaanne Nuriye Elitok "Akşam bize yemeğe çağırdım. Telefonla aradım cevap yok, meğerse çocuğumu vurmuşlar" dedi.