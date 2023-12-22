Husumetlisine işyerinin önünde kurşun yağdırıp, öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sanayide oto tamircisi olan Mehmet Yıldız, işyerinin önünde çıktığı sırada yanına gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, defalarca ateş edip, bir süre Yıldız'ın başında bekledikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Mehmet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ramazan Demir ise suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Taraflar arasında daha önceye dayalı husumet olduğu, bu nedenle de davalarının bulunduğu iddia edildi. Soruşturma sürüyor.