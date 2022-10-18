Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Olay, merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı.
ARKA ARKAYA TETİĞE BASTI
O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin (18) başına isabet etti.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.