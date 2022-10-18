Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:27

Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalardan biri yan tarafta bulunan komşusunun başına diğeri ise husumetlisinin yüzüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Olay, merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı.

ARKA ARKAYA TETİĞE BASTI

O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin (18) başına isabet etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA