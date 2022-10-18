Husumetlisine kurşun yağdırdı! Yaralılar var

ARKA ARKAYA TETİĞE BASTI

O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman'ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı. Saçmaların bir kısmı Hasan Duman'ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze'nin (18) başına isabet etti.