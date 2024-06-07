Husumetlisini cami avlusunda önce kurşunladı sonra darp etti

İstanbul Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde pazar günü saat 15.40'ta T.S. yolda yürürken husumetlisi İ.D.'yi gördü. Silahını çıkararak husumetlisinin peşinden koşan T.S., İ.D.'ye art arda ateş etti. İ.D. koşarak Hacı Ayşe Sarıgül Camii'nin avlusuna sığındı. Kasığından yaralanan İ.D. yere düştü. Husumetlisi de arkasından gelerek onu bir süre darp etti.

Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan T.S'nin daha önce aralarındaki bir husumetten dolayı kovalamaca yaşadığı ve İ.D.'nin cami avlusuna kaçması sonrasında T.S.'nin şahısı kurşunlayıp daha sonrada darp ettiği görüldü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheli T.S. olay yerinden uzaklaştırılıyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli T.S. silahıyla birlikte gözaltına alınırken, yaralı İ.D.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.