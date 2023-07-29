Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar
Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:10

Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğramış o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bacağından yaralanan Batuhan K.’nın olayla bir ilgisinin olmadığı şüpheli O.D.’nin asıl husumetlisinin Batuhan K’nın arkadaşı E.C. olduğu ortaya çıktı. Polisin konuyla ilgili  soruşturması sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak üzerinde 27 Temmuz günü saat 17:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Batuhan K. sokakta yürüdüğü sırada etrafına gelen 4 kişilik grup bir anda saldırmaya başladı.

Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

HUSUMETLİSİNİ DEĞİL YAKIN ARKDAŞINI VURMUŞ

İhbar üzerinde olay yerine gelen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın aslı da ortaya çıktı. Olayda silah kullanan şüpheli O.D.'nin aslında bacağından vurduğu Batuhan K. ile değil de onun yakın arkadaşı E.Ç. ile husumetli olduğu ona gözdağı için olayı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili geniş çaplı olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP mi yeni parti mi?
Son dakika | CHP'lilere Akbelen'de protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
Ziyan kafa
CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın
İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi! Eğer kabul edilirse yüzde 70 artış olacak
Prof. Dr. Levent Kurnaz açıkladı... Küresel kaynama dönemi ne demek? Dünyayı neler bekliyor?
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA