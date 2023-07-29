Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak üzerinde 27 Temmuz günü saat 17:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Batuhan K. sokakta yürüdüğü sırada etrafına gelen 4 kişilik grup bir anda saldırmaya başladı.

Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

HUSUMETLİSİNİ DEĞİL YAKIN ARKDAŞINI VURMUŞ

İhbar üzerinde olay yerine gelen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın aslı da ortaya çıktı. Olayda silah kullanan şüpheli O.D.'nin aslında bacağından vurduğu Batuhan K. ile değil de onun yakın arkadaşı E.Ç. ile husumetli olduğu ona gözdağı için olayı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili geniş çaplı olarak başlatılan soruşturma sürüyor.