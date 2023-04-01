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Giriş Tarihi: 1.4.2023 10:45 Son Güncelleme: 1.4.2023 11:39

Başkasını vurmaya çalışan saldırganın hedefi oldu! 6 gündür derin komada

Erzurum’da 6 gün önce husumetli olduğu bir kişiye ateş açan H.G, ateş açtığı araçta bulunan 27 yaşındaki Ebubekir Akın’ı kafasından vurdu.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Başkasını vurmaya çalışan saldırganın hedefi oldu! 6 gündür derin komada

Erzurum'un Palandöken ilçesine yaşayan iddiaya göre H.G, daha önce aile meselesi yüzünden husumetli olduğu Yusuf isimli bir şahısla akşam saatlerinde kahvehanede karşılaştı. Kahvehanede çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Tartışmanın ertesi gününde Yusuf, seyir halinde giderken, H.G gördü. Mahallenin ortasında husumetlisinin aracına ateş etmeye başladı. Tabancasından çıkan 3 kurşundan birisi arkadaşı ile seyir halinde olan ve husumetle hiçbir alakası olmayan 27 yaşındaki Ebubekir Akın'ın başına isabet etti.

Talihsiz genç, hemen Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin bitkisel hayatta olduğu öğrenildi. Akın'ın ailesi ise zanlının bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyor. Olayla ilgili emniyet güçleri, çalışmalarını sürdürürken H.G'nin daha önce cezaevine girdiği ve bir çok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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Başkasını vurmaya çalışan saldırganın hedefi oldu! 6 gündür derin komada
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