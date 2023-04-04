Husumetlisini öldürdü! Cesedin başında polisi bekledi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde yer alan otobüs durağı yakınında aralarında husumet olduğu belirtilen Mehmet İhsan Şahin ve Mehmet Faruk Turan karşılaştı. İkili arasında önce kısa süren bir tartışma çıktı.

Ardından Şahin belindeki tabancayı çıkarıp Turan'a defalarca ateş açtı. Çevredekilerin bakışları arasında kanlar içinde yere yığılan Turan, olay yerinde öldü. Cinayeti işleyen Mehmet İhsan Şahin ise, olayda kullandığı tabanca ile öldürüldüğü husumetlisi Turan'ın başında bekledi. Görgü tanıklarının durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Turan'ın öldüğünü belirledi. Mehmet İhsan Şahin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken, Mehmet Faruk Turan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.