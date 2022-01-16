Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.1.2022 15:27 Son Güncelleme: 16.1.2022 16:19

Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı!

Kocaeli Gebze ilçesine Mimar Sinan mahallesinde husumetlisini tabanca ile öldüren kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi ile 7.Sokak kesişiminde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öne sürülen Dinçer Solhan (33) ile E.A. (24) karşılaştı. Taraflar arasında bir anda başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. üzerindeki tabancayı çıkartarak Solhan'a ateş etti.

Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Solhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Solhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı bulunan E.A. Gebze Adliyesine sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA