Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkkale'de, Çevreyolu üzerindeki Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında meydana gelen silahlı kavgada, Ulvi Kaleli (49) hayatını kaybetti. Olayda, Kaleli'nin husumetli olduğu öğrenilen G.A. ile tartışma yaşadığı bildirildi. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., pompalı tüfekle ateş açarak Kaleli'yi her iki bacağından da yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Ağır yaralı Kaleli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen Ulvi Kaleli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.