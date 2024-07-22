Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkkale'de yaşayan Ulvi Kaleli (49) ile husumetli olduğu öğrenilen G.A. arasında, önceki gece Yüksek Hızlı Tren Garında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, G.A., yanındaki pompalı tüfekle Kaleli'yi iki bacağından da vurup kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Ulvi Kaleli, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan ise kaçmaya çalışırken Karacalı Caddesi'nde gözaltına alındı.