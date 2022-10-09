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Giriş Tarihi: 9.10.2022 22:13

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, husumetli 2 kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Ş.D. ile Mehmet Sür, sokakta karşılaştı. Ş.D. sokakta park halinde olan aracından aldığı pompalı tüfekle Sür'e ateş açtı.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Mehmet Sür yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ş.D.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sür ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sür'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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