Husumetlisini pusu kurarak öldürdü, ayağını kırınca yakalandı

AĞIR YARALI GENCİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Kanlar içinde kalarak yere düşen Yusuf Emre Çölgeçen'in yardımına ise çevrede bulunan arkadaşları koştu. Ağır yaralı genci Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Genci sedyeye koyan arkadaşları sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçtı. Hemen ameliyata alınan Yusuf Emre Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine hastaneye gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KÜFÜR EDİP ÇAĞIRDI, PUSU KURUP ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemeler sonucunda geriye yönelik çalışma yapan ekipler, silahlı saldırının Ağaçlaraltı mevkisinde yaşandığını tespit etti. Olay yerinde detaylı çalışma yapan Beyoğlu polisi, bir kıraathanenin kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda genci öldüren şahsın 21 yaşındaki Emir Can Kol olduğu belirlendi. Çölgeçen ile Kol'un aralarında önceden husumet bulunduğu ve Kol'un Çölgeçen'i ağır küfür ederek kıraathanenin önüne çağırdığı ve buradan pusu kurarak öldürdüğü ortaya çıktı.