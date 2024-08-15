Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Bingöl'de, Fatih Bayar, husumetlisi tarafından sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Aralarında husumet bulunan Fatih Bayar, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Bayar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kısa sürede saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.