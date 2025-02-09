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Giriş Tarihi: 10.2.2025

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Husumetlisini sokak ortasında öldürdü
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.A. ve T.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., üzerinde bulunan tabancayla H.A.'ya ateş etti. H.A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli T.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Husumetlisini sokak ortasında öldürdü
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