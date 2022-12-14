Husumetlisini sokak ortasında vurdu

Tartışma sırasında taraflardan biri, yanında bulundurduğu silahı çıkardı. Husumetlisi ise, koşarak kaçmaya başladı. İkili arasında yaşanan takip sırasında kaçan kişi, dengesini kaybederek kaldırımda düştü. Peşinden gelen kişi, metrelerce dibindeki çocuklu aileye rağmen yerdeki kişinin bacağına silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olaya tanık olan çevredekiler de telaşla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.