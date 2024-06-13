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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Husumetlisini spor salonunda öldürdü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Husumetlisini spor salonunda öldürdü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir spor salonunda aralarında geçmişten gelen husumet bulunan 2 kişi tartışma yaşadı. Silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre F.S., husumetlisi F.O.'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında getirdiği tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan F.O. ağır yaralanırken F.S. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan F.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yakaladığı F.S. ise gözaltına alındı.
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Husumetlisini spor salonunda öldürdü
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