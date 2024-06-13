Husumetlisini spor salonunda öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir spor salonunda aralarında geçmişten gelen husumet bulunan 2 kişi tartışma yaşadı. Silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre F.S., husumetlisi F.O.'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında getirdiği tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan F.O. ağır yaralanırken F.S. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan F.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yakaladığı F.S. ise gözaltına alındı.