Husumetlisini takip edip öldürmüş!

Gölcük İlçesi Değirmendere Atatürk Mahallesinde bulunan bir Kokoreççinin önünde önceki akşam saat 18:30 sularında, hareketli dakikalar yaşandı.

Gölcük Belediyesi işçilerinden olan Ramazan Çar (41), yolda yürüdüğü esnada üzerine pompalı tüfek ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Çar, kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi elindeki pompalı tüfek ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, sırtından ve başından yaralanan Çar'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Çar'ın cansız adli işlemler için morga kaldırılırken, Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Çar ile aralarında geçmişe dair husumet olduğu ileri sürülen Kenan Cesur (35), olay yerinin 2 kilometre uzağında bulunan Garipler Mezarlığında yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan Kenan Cesur'un kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilirken, öldürdüğü husumetlisini olaydan önce takibe aldığı ve saldırmak için uygun anı bulduğunda ateş açtığı ileri sürüldü. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Cesur, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli adliyesine sevk edildi.