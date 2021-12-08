Husumetlisinin aracı sanarak ateş etti... 21 yaşındaki genci öldürdü

Cinayetle sonuçlanan olay 5 Aralık Pazar gecesi saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; aralarında husumet olan iki farklı grup arasında yaşanan tartışma ve kavgada 21 yaşındaki Yunus Emre Duman (21) silahla uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul Polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı 18 yaşından küçük E.S.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu tespit edilen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli 18 yaşından küçük beş şüpheli daha gözaltına alındı. İddialara göre; E.S., öldürdüğü Yunus Emre Duman'ın aracını husumetli olduğu kişinin aracına benzetti. İki aracın rengi ve modeli aynıydı. Araca ateş eden E.S., husumetlisi sandığı ve olayla ilgisi olmayan Duman'ı öldürdü. Olayda kullanılan silah ve üç mermi de ele geçirildi.