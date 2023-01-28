Husumetlisinin ev ve işyerine saldıran şüphelilere ’drone’lu operasyon! Polis cephanelik buldu

Adana'da Eyüp A.'nın ev ve işyerine 10 saat arayla ardı ardına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, 300 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri saniye saniye inceleyip, saldırganların çalıntı araçla kaçıp saklandıkları yeri tespit etti. Portakal bahçesindeki binanın etrafını kuşatan ekipler, 'termal kameralı drone' ile de havadan yer tespiti yapıp, harekete geçti. Olayı gerçekleştiren 3 kişi de kıskıvrak yakalanıp tutuklandı. Zanlılarla birlikte 2 'Kalaşnikof', bir 'M4' marka uzun namlulu silah, tabanca bir el bombası, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.
Olay, 22 Ocak'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent-Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Eyüp A.'nın evine saat 04.00 sularında otomobille gelen 3 kişi, binayı 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeğiyle kurşun yağmuruna tuttu. Aynı zanlılar, 10 saat sonra bu kez Eyüp A.'nın işyerine yine silahlı saldırı gerçekleştirip kaçtı. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Saldırıdan sonra; Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı ve saldırganların kaçış güzergahındaki yaklaşık 300 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı. Zanlıların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin de olaydan sonra bir portakal bahçesine giderek burada saklandıkları tespit edildi.
POLİSTEN 'DRONE'LU OPERASYON
Polis, bölgeyi abluka altına alırken, termal kamera takılan drone da bahçeyi havadan taradı. Zanlıların yeri tespit edildi; operasyon için düğmeye basıldı. K.Ç. (22), M.K. (22) ve U.Ç. (36) yapılan şok baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların saklandığı evde yapılan aramalarda da olayda kullanıldığı tespit edilen 2 'Kalaşnikof' ve bir de 'M4' marka piyade tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi bulundu.
'EL BOMBASI' İLE YAKALANDILAR
Yapılan aramalarda ayrıca bir adet el bombası, kar maskeleri ve eldivenle birlikte yine olayda kullanılan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobile de el konuldu. Emniyette sorguya alınan saldırganlardan K.Ç.'nin, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma' suçlarından 25, M.K.'nin 12 ve U.Ç.'nin 10 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.Ç. ve U.Ç. tutuklandı; M.K. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.