Husumetlisinin ev ve işyerine saldıran şüphelilere ’drone’lu operasyon! Polis cephanelik buldu

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Saldırıdan sonra; Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı ve saldırganların kaçış güzergahındaki yaklaşık 300 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı. Zanlıların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin de olaydan sonra bir portakal bahçesine giderek burada saklandıkları tespit edildi.

POLİSTEN 'DRONE'LU OPERASYON

Polis, bölgeyi abluka altına alırken, termal kamera takılan drone da bahçeyi havadan taradı. Zanlıların yeri tespit edildi; operasyon için düğmeye basıldı. K.Ç. (22), M.K. (22) ve U.Ç. (36) yapılan şok baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların saklandığı evde yapılan aramalarda da olayda kullanıldığı tespit edilen 2 'Kalaşnikof' ve bir de 'M4' marka piyade tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi bulundu.