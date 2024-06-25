Husumetlisinin kurbanı oldu

Elazığ'da geçtiğimiz gün lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden Kürşat Orhan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda Kürşat Orhan, arkadaşları F.K.D ve M.Y. yemek için bir lokantaya gitti. 3 arkadaş, M.B. isimli husumetlilerini yemek yedikleri sırada sokaktan geçtiğini fark etti. M.B.'nin de fark etmesi üzerine silahına davranan şüpheli M.B., yemek yiyen 3 arkadaşa kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Kürşat Orhan hayatını kaybederken 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli M.B.'nin arama işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.