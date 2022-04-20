Hüvallahüllezi Suresi Okunuşu, Hüvallahüllezi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Tefsiri

Hüvallahüllezi, Haşr Suresinin son 3 ayetine verilen isimdir. Bu surenin son 3 Ayetini okumanın fazileti hakkında hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer almaktadır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan ve içeriğinde çok değerli bilgiler barındıran Hüvallahüllezi Suresi, özellikle sabah ve akşam namazının ardından yapılan tesbihatlarda okunur. Hüvallahüllezi duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, Hüvallahüllezi duası okunuşu ve anlamı

Hüvallahüllezi Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

22 - Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23 - Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.

24 - Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Hüvallahüllezi Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

22 - O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.

23 - O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24 - O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hüvallahüllezi Duası Faziletleri

Hüvallahüllezi Duası Faziletleri

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Surenin özellikle son üç âyeti, Allah'ın yüceliğini dile getiren isim ve sıfatlardan meydana geldiği için İslâm imanının temelini oluşturur. Birçok hadis mecmuasında (meselâ bk. Müsned, V, 26: Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 22; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 22;)

Hüvallahüllezi Haşr Suresinin Kaçıncı Ayeti?

Lev Enzelna olarak da adlandırılan Haşr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in elli dokuzuncu suresidir. Medine döneminde nazil olan sure, 24 ayetten oluşmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sıkça okuduğu Haşr suresinin 4. Ayeti ise '' Hüvallahüllezi'' olarak adlandırılmıştır.