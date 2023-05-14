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Giriş Tarihi: 14.5.2023

‘Huzur içinde yat Aaron’

AA
‘Huzur içinde yat Aaron’
Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği 20 kişilik arama kurtarma ekibiiyle birlikte görev yapan 8 köpekten biri olan "Aaron" hayatını kaybetti. Kolombiya Kızıl Haç Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bugün dört ayaklı kahramanlarından birine büyük üzüntü ve kederle vade ettiklerini belirterek, "Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Birçok yerde ve insani görevlerimizde bize eşlik ettin, Türkiye'deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron!" ifadesine yer verildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, "Aaron" ile 14 Şubat'ta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türk halkının cesaretinden ötürü asla unutmayacağı bir kahraman Aaron!" dedi.

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‘Huzur içinde yat Aaron’
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