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Giriş Tarihi: 21.4.2023 04:51

Huzur İstanbul uygulamasında 322 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı. Aramalarda 56 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 5 kurusıkı tabanca, 58 fişek, 1 kilo 52 gram uyuşturucu madde, 3 bin 836 adet uyuşturucu hap, 1500 gram kimyasal madde ele geçirildi

AA
Huzur İstanbul uygulamasında 322 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 220 noktada 1660 personel, 1 polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1735 personelin katılımıyla 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 168 bin 345 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 389 şüpheli ile yoklama kaçağı 365 kişi hakkında işlem yapıldı, 322 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 56 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 5 kurusıkı tabanca, 58 fişek, 1 kilo 52 gram uyuşturucu madde, 3 bin 836 adet uyuşturucu hap, 1500 gram kimyasal madde ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 11 bin 70 lira ve 6 bin 600 dolar ele geçirildi.

Denetimler sırasında 6 kişiye idari işlem uygulanırken, 4 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 671 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 21 bin 858 araç ve 1166 motosiklet denetlendi, 1030 araç ve motosikletin yanı sıra 42 sürücüye işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 351 bin 221 lira para cezası kesildi.

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Huzur İstanbul uygulamasında 322 kişi gözaltına alındı
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