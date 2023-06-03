Huzur İstanbul uygulamasında yüzlerce gözaltı var

Uygulama kapsamında 575 halka açık yer denetlendi, 6 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Toplam 20 kişiye 23 bin 360 lira para cezası kesildi.

Bu kapsamda 19 bin 543 araç ve 1194 motosiklet denetlenirken 1063 araç ve motosiklet ile 29 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi.