Haberler Yaşam Haberleri "Huzur köy örnek olmalı"
Giriş Tarihi: 6.3.2022 12:54 Son Güncelleme: 6.3.2022 13:37

"Huzur köy örnek olmalı"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Huzur köy örnek olmalı

Kırıkkale Valiliği himayelerinde faaliyet gösteren Huzur Köyü ziyaret eden Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile incelemelerde bulundu. Huzur Köyde bulunan gençlerle bir araya gelen Genel Başkan Ünlü, gençlere milli takım forması sözü verdi.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp federasyon yöneticileri ile birlikte Kırıkkale Valiliği himayelerinde faaliyet gösteren Huzur Köyü ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanı Ünlü gençlik merkezine bağlı birimleri ve spor tesislerini gezdikten sonra merkezde kalan gençlerle sohbet etti. En yakın zamanda tekrar Huzur Köyü ziyaret edeceğini kaydeden Talat Ünlü tüm gençlere milli takım forması sözü verdi. Ayrıca Huzur Köyün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ünlü, bu projeye hayran kaldığını ve tüm illere model olabileceğini belirtti. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'te kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Kerem Aktürkoğlu şaşırmış ve..."
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
"Huzur köy örnek olmalı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA