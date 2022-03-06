"Huzur köy örnek olmalı"

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp federasyon yöneticileri ile birlikte Kırıkkale Valiliği himayelerinde faaliyet gösteren Huzur Köyü ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanı Ünlü gençlik merkezine bağlı birimleri ve spor tesislerini gezdikten sonra merkezde kalan gençlerle sohbet etti. En yakın zamanda tekrar Huzur Köyü ziyaret edeceğini kaydeden Talat Ünlü tüm gençlere milli takım forması sözü verdi. Ayrıca Huzur Köyün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ünlü, bu projeye hayran kaldığını ve tüm illere model olabileceğini belirtti. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'te kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.