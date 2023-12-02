Huzur ve güvene yatırım yağıyor

SABAH'a konuşan OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Başkanı Mustafa Fidan: "Bölgemizde uzun süreden biridir bir huzur ve güven ortamı hakim. Bunun ve hükümetin sağladığı avantajlar nedeniyle aralarında İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon gibi kentlerdeki 250 yatırımcı Diyarbakır'a yöneldi. Söz konusu kentlerdeki büyük sanayiciler, Orta Doğu'ya açılan önemli bir kent olan Diyarbakır'da yatırım yapmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nden yer talep ettiler. Bununla ilgili çalışmalar devam ederken, devam eden bu olumlu iklim sayesinde Diyarbakır hak ettiği bir noktaya ulaşacaktır. Batıdan Doğuya tersine yatırma göçü başladı" dedi.

"TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR"

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, istihdama, ihracata ve kente katma değer yaratacak firmaların projelerine öncelik verdiklerini belirterek, "Her gün telefonla arayan yatırımcılar arsa talebinde buluyor. Diyarbakır OSB ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB dışında, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde Diyarbakır'ın ikinci OSB'sinin yapımına başlandı. Karacadağ OSB'de girişimcilere arsa tahsisine başlandı. Diyarbakırımız sanayi şehri olma yolunda hızla emin adımlarla ilerliyor. Gençlerimiz bu kurulacak bu fabrikalar sayesinde çalışma imkanı bulacak. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyetimiz ile Türkiye'nin birinci yüzyılında üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyorum. Şimdi Türkiye'nin ikinci yüzyılında, üzerimize düşenin fazlasını yapmak için başladığımız hazırlıklarımız sürüyor" diye konuştu.

İstihdam artacak

Başkan Fidan, Diyarbakır OSB'de firmaların sektörel dağılımında yüzde 21 gıda, yüzde 12 metal, yüzde 12 plastik, yüzde 12 mobilya, yüzde 12 tekstil, yüzde 7 inşaat malzemelerinin yer aldığına dikkat çekerek, "2023 yılı itibari ile istihdam sayısı 19 bin olan Diyarbakır OSB' de 5. etabımızın devreye girmesi ile birlikte istihdam sayımız 35 bin kişiye ulaşacak. 4. etaptaki fabrikalar 2024 sonu üretime başlayacak. 5. etap ise 2025 yılı sonunda tamamlanacak" ifadelerini kullandı.